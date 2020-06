AVEZZANO ELEZIONI COMUNALI: LA LEGA UFFICIALIZZA LA CANDIDATURA DI TIZIANO GENOVESI A SINDACO DEL CAPOLUOGO MARSICANO

Tiziano Genovesi

Avezzano, (AQ). Le elezioni comunali creano sempre fermento tra i vari schieramenti, quelle di quest’anno con il rinvio all’autunno dovuto all’emergenza sanitaria del covid-19, rischiano di essere ricordate per il clima politico infuocato. Questa mattina presso il comune di Avezzano c’è stata la presentazione del candidato sindaco per la Lega, e a presentare l’avezzanese Tiziano Genovesi c’erano i vertici regionali, e non solo, del partito di Salvini.

Erano presenti il senatore Alberto Bagnai, l’onorevole Luigi D’Eramo, gli assessori regionali Nicoletta Verì, Emanuele Imprudente, Nicola Campitelli, Pietro Quaresimale e Piero Fioretti, inoltre, hanno presenziato anche i sindaci di Silvi e Montesilvano, Andrea Scordella e Ottavio De Martinis.

Il primo a parlare e a tessere le lodi di Genovesi è stato il consigliere regionale Simone Angelosante, che ha ribadito l’importanza, per una città come Avezzano, di avere un sindaco forte e leale. Un sindaco capace di esprimere energia e positività.

Molti sono stati gli interventi a sostegno del giovane candidato. Il senatore Bagnai, esperto economista, ha sottolineato quanto sia importante la crescita di un territorio vasto come quello della Marsica, e che solo con una sana amministrazione si può arrivare ad ottenere buoni risultati e a rendere possibile la crescita di una nuova classe politica.

Senatore Alberto Bagnai

Luigi D’Eramo, Tiziano Genovesi, Simone Angelosante



Assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì

Tiziano Genovesi, leggermente emozionato per l’investitura ufficiale, ha ringraziato i suoi colleghi di partito e ha esordito ricordando gli inizi del suo percorso politico e di quanta strada sia stata fatta dal partito del carroccio. Ha parlato dell’importanza che la sanità ricopre all’interno della Marsica, anche alla luce di quella che è stata la pandemia del coronavirus, e di quanto siano importanti i presidi ospedalieri “minori”. Inoltre, ha affermato che per un territorio come quello marsicano a forte vocazione agricola, è necessario istituire un corso di laurea in scienze agrarie. Anche la legalità riveste un ruolo centrale per quelli che saranno i suoi programmi e, in virtù di ciò, ha ribadito l’importanza di avere un tribunale attivo sul territorio.

Sul finire della conferenza stampa ha preso la parola l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, la quale, oltre a complimentarsi con Genovesi, ha voluto dare la notizia in anteprima che i posti di terapia intensiva e subintensiva della regione Abruzzo verranno ampliati e, oltre ai quattro ospedali dei capoluogo di provincia, questo provvedimento riguarderà anche l’ospedale di Avezzano.