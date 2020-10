AVEZZANO. EMERGENZA CORONAVIRUS AL DON ORIONE, IL SINDACO DI PANGRAZIO COMMISSARIA LA STRUTTURA

Ho appena ricevuto la comunicazione, da parte della Direzione Sanitaria della ASL 1, dei risultati positivi di 86 pazienti e 17 operatori sanitari presenti nell’Istituto “Don Orione” di Avezzano. Al cospetto di fatti di questa portata, ho immediatamente attivato le procedure di competenza emanando un’ordinanza con la quale ho disposto l’immediato commissariamento della struttura.

Ho inoltre disposto la sospensione di ogni ordinaria attività della struttura RSA “Don Orione” per la durata necessaria al superamento dell’attuale situazione d’emergenza disponendo altresì la nomina del Commissario, nella persona della dottoressa Sabrina Cicogna, in qualità di Direttore Sanitario dell’ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, con poteri di subentro nella gestione delle attività, e di due sub-commissari, nelle persone del dottor Carmine Viola e della dottoressa Rossella De Santis.

Stiamo provvedendo anche all’attivazione di uno spazio informativo apposito sul sito Internet istituzionale del Comune di Avezzano per fornire informazioni puntuali e aggiornate in merito all’emergenza Covid-19 che coinvolge la nostra città. Raccomando vivamente a tutti i cittadini la massima prudenza e il rispetto delle prescrizioni anti-Covid previste per legge. Stiamo vivendo una situazione preoccupante che, sostenuto dai miei consiglieri, mi prefiggo di gestire con serietà, attenzione e sollecitudine, nel rispetto di tutta la popolazione.