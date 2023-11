AVEZZANO. FERMATO GIOVANE EXTRACOMUNITARIO TROVATO IN POSSESSO DI DROGA

A seguito di un gravissimo incidente stradale occorso nella zona industriale la Polizia Stradale di Avezzano aveva denunciato nel mese di gennaio un giovane cittadino extracomunitario, perché guidava sotto effetto di stupefacenti. Nell’incidente lo stesso giovane riportava anche gravissime ferite tanto da restare per diversi giorni in prognosi riservata.

Stamane gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, lo hanno sorpreso di nuovo alla guida mentre parlava al cellulare. Oltre alla sanzione per l’utilizzo improprio del telefono è scattata la contestazione della guida con patente sospesa. Insospettiti però dall’atteggiamento e dai precedenti del giovane, che viaggiava in compagnia di un suo amico e coetaneo connazionale, gli agenti della Polizia Anticrimine hanno approfondito il controllo e proceduto a perquisizione personale estesa anche al domicilio. Qui è stata rinvenuta occultata all’interno del rivestimento della parete di un mobile in cartongesso polvere bianca e solida successivamente risultata positiva al Narcotest per cocaina, di un peso lordo gr. 2,02, all’interno di un marsupio la somma di euro 670,00 e materiale di plastica per il confezionamento delle dosi.

Durante la perquisizione si rinveniva altresì una chiave di un’autovettura marca Renault Megane Scenic intestata al giovane e che risultava parcheggiata in stato di semiabbandono lungo la pubblica strada. L’ulteriore perquisizione del veicolo consentiva di rinvenire tre panetti di hashish dal peso di 300 grammi, 55 grammi di cocaina nascosti in vari posti oltre ad altro denaro. Il tutto veniva posto sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il proseguo delle indagini.