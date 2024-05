AVEZZANO. GIRO D’ITALIA, ECCO LE ISTRUZIONI PER LA VIABILITÀ

La scheda dettagliata e la mappa con divieti di transito e di sosta

Sono 11 i punti che strutturano l’architettura dell’ordinanza legata ad una viabilità rimodulata, per via dello storico passaggio del Giro d’Italia nella città di Avezzano.

Dopo tavoli tecnici di confronto e analisi di ogni aspetto connesso alla sicurezza, il testo è stato definito con relativa mappa allegata per una lettura facilitata da parte della cittadinanza.

L’ordinanza parte dal percorso obbligato dei ciclisti e prevede una serie di gradualità dei divieti di sosta o di transito, a seconda delle strade e delle zone interessate (i punti sono illustrati in maniera dettagliata nello schema allegato al presente comunicato stampa). Tutti i settori comunali, coordinati dal Servizio Viabilità che ha redatto l’atto, hanno lavorato e collaborato assieme alacremente per scrivere un provvedimento che fosse adatto a ciclisti, cittadini e turisti, in modo da evitare il più possibile i disagi connessi all’evento sportivo. Nell’ordinanza, viene dettagliata la “zona rosa” di Avezzano, ovvero l’area circoscritta che corrisponde al villaggio rosa, completamente chiusa alle auto e dove vige la sospensione totale del traffico, che include il divieto di transito. Qui, possono accedere esclusivamente i ciclisti in gara e i mezzi dell’organizzazione; carabinieri, 118 e Protezione Civile potranno introdurvisi unicamente in caso di emergenza. In questo caso le chiusure previste partono dalla giornata di sabato 11.

“Per il grande evento della città e della Marsica, – spiega l’assessore delegato all’Urbanistica, Filomeno Babbo – l’amministrazione comunale ha tenuto conto delle tante e differenziate necessità dei cittadini, legate proprio a quella domenica. L’ordinanza, che crea più livelli di chiusura, è stata amalgamata anche ad uno specifico piano di sicurezza. Il Comune, infatti, per motivi di tutela dell’incolumità pubblica, ha ampliato i confini del villaggio rosa, così da rendere ancora più sicura l’area ed ha creato una zona “cuscinetto” per passanti ed automobilisti. Abbiamo diviso la città in 10 aree, dal punto di vista dei divieti di sosta e di transito, considerando che gli eventi programmati da Rcs, all’interno del nostro territorio comunale, avranno inizio nel pomeriggio di sabato 11 a Piazza Risorgimento e vie limitrofe e si protrarranno fino al pomeriggio di domenica 12, estendendosi anche a Piazza Torlonia e Via Roma”.

Per le strade coinvolte dal percorso di gara, ovvero VIA MARCONI, VIA COLANERI, VIA XX SETTEMBRE (tratto da Via Colaneri a Piazza Castello), PIAZZA CASTELLO, VIA FUCINO, PIAZZA CAVOUR, VIA SANDRO PERTINI e VIA I. NEWTON scatterà il divieto di sosta dalle ore 22 di sabato 11 fino alle ore 20 del giorno successivo. Domenica 12 maggio, inoltre, per loro, entrerà direttamente in vigore la sospensione della circolazione, dalle 8 alle 14.

Per l’area del villaggio rosa, che include VIA MARCONI, VIA CATALDI (tratto da Via Corradini a Via N. Sauro), VIA AMENDOLA (tratto da Via Cataldi a Via V.Veneto), VIA MONTE ZEBIO (tratto da Via V.Veneto a Via Cataldi), VIA N. SAURO (tratto da Via F.lli Rosselli a Via V.Veneto), VIA C. BATTISTI (tratto da Via Marconi a Via F.lli Rosselli), VIA B. CROCE (tratto da Via Marconi a Via F.lli Rosselli), PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIA MAZZINI (tratto da Piazza della Repubblica a Via Diaz), VIA ROSSINI, VIA VERDI, VIA MARRUVIO (tratto da Via F.lli Rosselli a Via Marconi), VIA LUIGI RIZZO, VIA CRISPI (tratto da Via F.lli rosselli a Via Mazzini), VIA CORRADINI (tratto da Via F.lli Rosselli a Via Vittorio Veneto), VIA TRIESTE (tratto da Via Mons.Valerii a Via Corradini), VIA TRENTO (tratto da Via Diaz a Via Corradini), VIA A. DIAZ (tratto da Corso della Libertà a Via Triento), CORSO DELLA LIBERTA’ (tratto da Via Corradini a Via Diaz), VIA D’ANNUNZIO, PIAZZA TORLONIA (lato nord e lato sud), il divieto di sosta e di transito entreranno in vigore a partire dalle ore 13 di sabato e proseguiranno fino alle ore 20 della domenica.

Dagli uffici, inoltre, è stato predisposto, per la giornata di domenica 12 maggio, anche un servizio navetta, per agevolare cittadini e turisti nei loro spostamenti in città, senza andare ad impattare con la gara. L’istituzione del SERVIZIO NAVETTA parte dalle ore 7 di domenica e si protrae fino alle ore 18. Le fermate, individuate con apposita cartellonistica, avranno il capolinea in prossimità dell’incrocio tra Via Garibaldi e Via XX Settembre. È stato istituito anche il DIVIETO DI TRANSITO in VIA TRARA (dalle 7 alle 18 di domenica 12) proprio per consentire il transito del servizio navetta, con esclusione dei residenti.

Dalle ore 13 di sabato alle 20 di domenica, in più, varrà il DIVIETO DI TRANSITO su alcuni tratti di strada a senso unico, che confluiscono nella zona rosa, ovvero: VIA MONTE ZEBIO (tratto da Via Veneto a Via Cataldi), VIA C. BATTISTI (tratto da Via V. Veneto a Via Marconi), PIAZZA B. CORBI (tratto da Via XX settembre a Via Cataldi), VIA CATALDI (tratto da Piazza Corbi a Via N.Sauro), VIA GRAMSCI (tratto da Via B. Croce a Via N. Sauro), VIA XXIV MAGGIO, VIA FRATELLI ROSSELLI (tratto da Via B.Croce a Piazza Torlonia), VIA O. MATTEI (tratto da Via XX Settembre a Piazza Torlonia), VIA E. LOLLI (tratto da Via XX Settembre a Piazza Torlonia), VIA PAGANI (tratto da Via Mons. Bagnoli a Via Corradini), VIA A. DIAZ (tratto da Via Albense a Via Trento) e VIA MONS. BAGNOLI (tratto da Via Trento a Via Trieste).

Infine, dalle ore 13 dell’11 fino alle ore 20 di domenica, verranno istituiti il DIVIETO DI SOSTA e DI TRANSITO, nell’area PARCHEGGIO di via Cassino (zona stadio dei Marsi), perché questa sarà riservata esclusivamente alla sosta dei mezzi dell’organizzazione.