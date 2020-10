AVEZZANO. GUASTO AL TRENO REGIONALE DELLE 6.26, DISAGI PER I PENDOLARI

Si parla sempre più dell’alta velocità per collegare Pescara a Roma attraverso la linea ferroviaria. Argomento che torna alla ribalta ormai periodicamente, sono moltissimi anni infatti che tale possibilità anzi, secondo alcuni tale certezza, viene riproposta, ma questa, almeno fino ad oggi non si è mai concretizzata.

Aldilà dei proclami la realtà di questa linea ferroviaria e sotto gli occhi di tutti, questa mattina, ennesimo guasto ad un treno, il Regionale per Roma delle 6:26, la cancellazione della corsa ha creato non pochi disagi ai lavoratori e non solo.

Fatto non insolito, infatti non è raro apprendere che qualche treno si rompa e che gli utenti vengono lasciati a piedi. Questa mattina a farne le spese moltissimi lavoratori, soprattutto insegnanti e collaboratori scolastici che lavorano nel Lazio. Molti di loro sono dovuti ricorrere all’utilizzo dei propri mezzi per raggiungere in tempo il luogo di lavoro, altri hanno dovuto attendere il terreno della 7.12.