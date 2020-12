AVEZZANO. IL CENTRODESTRA CHIEDE DIMISSIONI ASSESSORE DE CESARE PER FARSI INGIURIOSE CONTRO SANTO PADRE

“Il centro destra di Avezzano, Fratelli d’Italia, Lega, Udc e Idea Cambiamo, condannano fortemente le parole ingiuriose espresse nei confronti del Santo Padre e della Chiesa Cattolica, peraltro nel giorno del Santo Natale, dall’assessore comunale Lorenzo De Cesare, che in tale veste rappresenta tutti i cittadini. Si tratta di parole irriferibili e blasfeme, che peraltro hanno ottenuto apprezzamento anche da un componente dello staff del sindaco Di Pangrazio. Come forze politiche chiediamo come atto di responsabilità al neo assessore di rassegnare le dimissioni. In caso contrario, chiediamo al Sindaco l’immediata revoca dall’incarico in Giunta dell’assessore, senza se e senza ma, e una ferma e inequivoca presa di distanza da parte del primo cittadino e della maggioranza, affinché tali gravissimi episodi non abbiano più a ripetersi”.Fratelli d’Italia, Lega, UdC, Idea Cambiamo