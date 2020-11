AVEZZANO. IL COMUNE CREA UNO SPORTELLO PER ASSISTERE LA POPOLAZIONE. NUOVO NUMERO PER L’ASSISTENZA SANITARIA E PSICOSOCIALE

Da oggi c’è un servizio in più per l’assistenza alla popolazione nella fase della pandemia.

Il Comune di Avezzano, di intesa con la ASL1, ha istituito uno sportello di assistenza psicosociale e sanitaria, per seguire con personale sanitario, attraverso contatti telefonici, le persone in isolamento domiciliare per sospetta o documentata infezione da Sars -Cov2.

Lo sportello avrà anche la funzione di sostegno nel tracciamento di possibili contatti e servirà ad intercettare particolari situazioni di bisogno sociale o psicologico.

In sostanza, l’attività svolta attraverso un operatore qualificato della Croce Rossa Italiana, integrerà il numero verde della ASL per i bisogni di tipo sanitario e sarà collegata con servizi già operativi nel Territorio per bisogni di tipo psicologico o sociale (Associazione Veronica Gaia Di Iorio, sportello psicologico e Servizio sociale professionale del Comune di Avezzano).

È previsto l’intervento di un operatore multilingue per cittadini stranieri.

“Dobbiamo rafforzare ed integrare- dichiara l’Assessore Maria Teresa Colizza- i servizi sanitari del territorio. Il sovraccarico di richieste e di esigenze riscontrabili, a seguito della pandemia, è significativo.

Il Comune vuole dare una mano a coloro che hanno difficoltà a trovare informazioni e sostegno, considerato il sovraccarico di chiamate che arrivano al numero verde già istituito dalla ASL1.

Per questo, di concerto con il Sindaco Di Pangrazio e il Vice Sindaco Domenico Di Beradino, abbiamo voluto attivare in via sperimentale il numero 3517397221. Il servizio è operativo da oggi, dalle ore 13:00 alle 19:00