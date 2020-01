Avezzano. Questa notte, in via monte Velino, intorno alle 3 in un abitazione chiusa da tempo sono divampate le fiamme. Sembrerebbe che all’interno vivessero degli extracomunitari che al momento dell’incendio sono scappati. Non si hanno notizie di feriti. Sull’accaduto indagano i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato

M.R.