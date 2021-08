AVEZZANO. INCIDENTE, AUTO FINISCE SOTTO UN AUTOCISTERNA

Incidente tra un auto ed un autocisterna, il fatto è accaduto questa mattina su via Nuova ad Avezzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, per i rilievi dell’incidente per capire come sia stata la dinamica ed il 118.

L’uomo alla guida dell’auto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano.

Nota della Polizia Stradale:

POCO PRIMA DELLE 05.00 DI OGGI, PATTUGLIA DELLA POLIZIA STRADALE INTERVENIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVEZZANO OVE IN VIA NUOVA INCROCIO CON VIA POLLAIOLO UN’AUTOVETTURA ED UNA AUTOCISTERNA ERANO VENUTI A COLLISIONE. NELLA CIRCOSTANZA ENTRAMBI I CONDUCENTI RIPORTAVANO FERITE NON GRAVI ED ENTRAMBI I VEICOLI NON ERANO PIU’ MARCIANTI IN RAGIONE DELLE INGENTISSIMI DANNI. LA DINAMICA E’ IN FASE DI RICOSTRUZIONE DAL PARTE DEL DISTACCAMENTO POLIZA STRADALE DI CARSOLI INTERVENUTO SUL POSTO. IL CONDUCENTE DELL’AUTOVETTURA E’ RISULTATO AVERE UN TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1.5 G/L, VIOLAZIONE CHE PREVEDE UN’AMMENDA DA 1.500 A 6.000 EURO E L’ARRESTO DA SEI MESI AD UN ANNO. ALL’ACCERTAMENTO DEL REATO CONSEGUE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DA UNO A DUE ANNI.