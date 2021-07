È finito in ospedale dopo essere stato investito da un auto mentre era in strada a festeggiare la vittoria dell’Italia sulla Spagna. Protagonista un giovane 20enne che come moltissime persone si era rinversato in strada per gioire della vittoria della nazionale, quando per cause in corso di accertamento è stato investito.

Il fatto è accaduto su via Roma, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.