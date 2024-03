AVEZZANO. LICEO STATALE “BENEDETTO CROCE”: “LA FÊTE DE LA FRANCOPHONIE” – 18 MARZO 2024

Si è tenuta presso il Castello Orsini-Colonna di Avezzano “La Fête de la Francophonie”.

L’evento è stato promosso dai docenti di lingua e cultura francese (proff. Gisèle Castellani, Anna Maria Iorio, Lorenzo Lattanzi, Francesca Maddalena) del Liceo Statale “Benedetto Croce” – Avezzano in collaborazione con i docenti dell’ I.C. Mazzini-Fermi Avezzano” e dell’Istituto Comprensivo n. 3 Vivenza – Giovanni XXIII Avezzano di Avezzano.

La manifestazione si inquadra nell’ambito della “Settimana della Lingua Francese e della Francofonia”, la cui tradizione risale al 1970 quando l’Organizzazione Internazionale della Francofonia decise di fissare nella giornata del 20 marzo la “Festa della Francofonia”. Da allora, ogni anno dal 16 al 24 marzo, si organizzano manifestazioni culturali volte a valorizzare le culture francofone e la lingua francese, parlata sui 5 continenti da 300 milioni di persone.

L’evento di oggi presso il Castello Orsini ha coinvolto gli studenti del Liceo Linguistico (classi 1E, 3E, 4E, 5E, 1L, 4L EsaBac, 5L EsaBac, 4M) e gli studenti della Scuole Secondarie di Primo Grado che si sono alternati sul palco, esibendosi in canti, drammatizzazioni, scioglilingua, diari di viaggio, poesie, balli, cortometraggi e illustrando, in modo creativo e colorato, la Francia e il mondo francofono, attraverso i simboli, l’arte, la letteratura, i personaggi più illustri e le tradizioni.

Lo spettacolo si è aperto con l’inno francese “La Marseillaise” suonato dall’alunna Veronica Ciaccia (4E) e cantato dalla prof.ssa Francesca Maddalena.

La prof.ssa Angela Ciccarelli, Vicaria del Dirigente Scolastico prof. Attilio D’Onofrio, ha aperto la manifestazione. Sono intervenuti il Vicesindaco della Città di Avezzano dott. Domenico Di Berardino e la Consigliera Comunale dott.ssa Stefania Antidormi in rappresentanza del Sindaco Giovanni Di Pangrazio e dell’Amministrazione Comunale che si ringraziano per la disponibilità e la collaborazione.

Graditissima ospite l’ex Dirigente Scolastica dell’I.C. “Fontamara” di Pescina, prof.ssa Maria Gigli, già docente di francese, che ha letto la poesia “Rêve francophone” di Aïssatou Djob.

In collegamento con la Scozia, dove sono in stage linguistico, gli studenti della classe 2L che hanno rivolto un saluto in francese a tutti i presenti.

È intervenuta con un contributo video la prof.ssa Antoinette Iovenitti del Cours Saint François de Sales di Troyes (Francia), scuola gemellata col noto Liceo nell’ambito del progetto Erasmus.

Un’aria di festa a ritmo di Cancan, ballo che ha conquistato e trascinato tutti in platea e sul palco, grazie alle ballerine per un giorno Aurora Innocenzi (4M) e Anna De Filippis (5E).

Si ringraziano gli studenti delle classi del Liceo Linguistico classi 1E, 3E, 4E, 5E, 1L, 4L EsaBac, 5L EsaBac, 4M, il coro dell’I.C. “Mazzini-Fermi” diretto dalla prof.ssa Mariella Gallese e formato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria, gli studenti delle classi 2A, 2B, 2D dell’I.C. “Vivenza-Giovanni XXIII”. Grazie ai docenti di francese del Liceo “Benedetto Croce”, promotori dell’evento, proff. Gisèle Castellani, Anna Maria Iorio, Lorenzo Lattanzi, Francesca Maddalena e alle docenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado per la preziosa collaborazione e la calorosa disponibilità: prof.sse Fabiana Bianchi, Margherita D’Onofrio, Mariella Gallese, Carla Nicodemi, Caterina Tranquilli (I.C. “Mazzini-Fermi”) e alla prof.ssa Antonella Germani (I.C. “Vivenza-Giovanni XXIII”).

Si ringraziano la Dirigente Scolastica prof.ssa Franca Felli (I.C. “Vivenza-Giovanni XXIII”) e la Dirigente Scolastica prof.ssa Fabiana Iacovitti (I.C. “Mazzini-Fermi”) per la consolidata collaborazione con il Liceo Benedetto Croce.

Grazie al Dirigente Scolastico, prof. Attilio D’Onofrio, instancabile promotore di una didattica innovativa e all’avanguardia, per il suo costante ed indispensabile supporto e per le numerose possibilità di apertura della scuola al territorio e al multiculturalismo.

Grazie alla Vicaria prof.ssa Angela Ciccarelli e alla prof.ssa Roberta Gallese per la preziosa presenza e per il supporto organizzativo e logistico e a tutti i docenti del Liceo presenti proff. Gigli, Cipolla, Cofini, Lanciotti, Gallese, Sassanello, Ciolli, Congeduti.

Un ringraziamento speciale a Nicola Ferrante, tecnico del Castello Orsini.

«La francophonie, c’est un vaste pays, sans frontières. C’est celui de la langue française. C’est le pays de l’intérieur. C’est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun de vous.»

(Gilles Vigneault)