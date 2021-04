AVEZZANO. MANUELA MORGANTE CONFERMATA ALLA GUIDA DEL CAM

Manuela Morgante viene confermata alla guida del consiglio di gestione del Cam. Il consiglio di sorveglianza e i sindaci soci hanno affidato alla presidente, in carica dal 2017, il compito di continuare a occuparsi del consorzio acquedottistico marsicano. “Ringrazio tutti i sindaci e i membri del consiglio di sorveglianza per avermi rinnovato la loro fiducia”, ha commentato la presidente Morgante, “un particolare ringraziamento all’avvocato Loreto Ruscio, componente del consiglio di gestione, per il suo lavoro, la professionalità e l’impegno profuso per il Consorzio acquedottistico marsicano negli ultimi anni. Sono stati fatti molti passi in avanti e per questo il mio auspicio è quello di poter continuare a lavorare in continuità con il passato nell’ottica della riorganizzazione e del risanamento dell’ente. Auguro ai nuovi membri del consiglio di gestione e di sorveglianza buon lavoro”. Si continuerà quindi a rispettare la procedura di concordato che vedrà impegnato il Cam nei prossimi cinque anni ma anche a lavorare per ottenere fondi dalla Regione, dal Governo e dall’Europa per ammodernare gli impianti e i 1.800 chilometri di tubature. Ad affiancare il presidente Morgante ci sarà il nuovo membro del consiglio di gestione, Marco Cofini, e poi il presidente del consiglio di sorveglianza, Alfredo Chiantini, Ernani Ornello (revisore) e Sabrina Lucci (componente).