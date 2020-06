AVEZZANO. MASSIMO VERRECCHIA: NO ALLA CHIUSURA DELLA SCUOLA SACRO CUORE

Sono stato informato da genitori ed insegnanti che con un decreto il consiglio provinciale delle Suore del Sacro Cuore (con sede a Silvi Marina) hanno deciso di chiudere dal prossimo 2021 l’istituto paritario di Via Mazzini di Avezzano dove sono iscritti circa 150 ragazzi delle elementari e materne.

Non è possibile!!!!! Non solo per quella che è una istituzione storica della nostra città da circa 100 anni ma soprattutto in questo periodo sull’incidenza che può avere in città con la questione degli spazi scolastici per il distanziamento. Ci batteremo affinché ciò non avvenga !