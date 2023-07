AVEZZANO. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CORTEO DEGLI ALPINI E IL CAROSELLO DELLA 

Per la parte pomeridiana della giornata di domani, mercoledì 19 luglio, dalle ore 15 e fino al termine della manifestazione, il Comune di Avezzano, tramite apposita ordinanza firmata dal dirigente Mariani, numero 109, ha istituito il divieto di sosta valido per alcune strade del centro-città, in occasione del Corteo degli Alpini. Sarà ospite della città la Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”.

A partire dalle ore 17 e 45, invece, entrerà in vigore anche il divieto di transito dei veicoli limitatamente al passaggio del corteo. Il divieto riguarderà le stesse strade interessate dall’evento. Le aree coinvolte saranno il lato nord di Piazza Torlonia e il tratto stradale che da Piazza della Repubblica arriva sino a Via Anna Maria Torlonia. Occorrerà, infatti, riservare la sosta esclusivamente all’autobus dell’Esercito e ad eventuali altri mezzi militari previsti dall’organizzazione.

Le altre vie e zone interessate dai due divieti (che entreranno in funzione in orari diversi) saranno: Piazza della Repubblica; Piazza Torlonia lato sud (il tratto che da Via B. Jatosti arriva sino a Piazza della Repubblica); Via Mazzini (il tratto che da Piazza della Repubblica arriva all’incrocio con Via Corradini); Via Corradini (il tratto che da Via Mazzini conduce a Piazza Risorgimento) e, infine, Via Marconi, nel tratto compreso tra Via Corradini a Via Marruvio (incrocio escluso). Saranno dispiegati per l’evento 16 agenti della Polizia Locale della Marsica.

I bambini della città e della Marsica accoglieranno le penne nere nella Piazza principale di Avezzano sventolando bandierine tricolori, donate ai piccoli cittadini dal Comune.