AVEZZANO. OSCAR ROBERTO GUANCIALE: “E NECESSARIA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL PARCO DI MADONNA DEL PASSO”

La mia è una battaglia di civiltà perché il quartiere di Borgo Pineta deve essere reso sicuro. Famiglie e bambini devono poter trascorrere il tempo in assoluta sicurezza e spensieratezza. Chiederò di prevedere la chiusura notturna del parco finché non saranno installate telecamere ed un impianto di illuminazione adeguato. Non è una resa ma è necessario imporre un uso adeguato dei parchi, la situazione è fuori controllo e sotto gli occhi di tutti, se ne parla da anni ma le cose sono solo peggiorate. Di notte si svolgono con regolarità attività di spaccio di stupefacente ed i clienti, purtroppo, sono giovanissimi. La mattina sembra essere una regola trovare resti dei bivacchi notturni di vandali che distruggono panchine e fontane, completamente indisturbati.

Oscar Roberto Guanciale