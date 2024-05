TUTTO PRONTO PER LA NOTTE ROSA: AVEZZANO IN VOLATA TRA MUSICA, ARTE, SHOPPING E SPETTACOLO

Vetrine di negozi e locali in tinta rosa, con eventi a partire dalla mattina. Punti musica, mostre e aree spinning immergeranno tutti nel vortice del Giro d’Italia

Un cielo stellato si illuminerà di rosa per rendere magico un centro città in piena festa. È tutto pronto per venerdì 10 maggio quando si svolgerà la Notte Rosa, evento clou di attesa del Giro d’Italia ad Avezzano. Il Sindaco, Gianni Di Pangrazio, ha riunito insieme tutte le associazioni di categoria per realizzare questo magico evento nel Capoluogo della Marsica. Cna, ConfCommercio, ConfEsercenti, ConfArtigianto hanno stilato un cartellone ricco di appuntamenti: murales, punti musica, area spinning, mostre d’arte, street band accompagneranno cittadini e turisti nel vortice rosa in attesa per domenica.

Alcune attività commerciali stanno già allestendo le vetrine in rosa e saranno riconoscibili con un’apposita vetrofania fornita dal Comitato Tappa. L’appello del Comune di Avezzano è rivolto a tutti i commercianti della città per garantire un’atmosfera degna di un evento internazionale.

Si comincerà dalla mattina con la realizzazione di un grade murales 6×3 mt su tela nei pressi della scuola Camillo Corradini, a cura dell’artista marsicana Graziella Gagliardi. Dalle 15, in piazza Risorgimento, aprirà al pubblico l’area Spinning in Rosa, a cura della Palestra Metro. Si entrerà poi nel vivo alle 16, con Lolli & Pop, una parata di cicli strani dal mondo con performance comiche in bicicletta e monocicli, mentre nell’area circostante la piazza, sarà inaugurata una mostra di 30 quadri dal titolo, “La bici nell’arte” inerente il mondo dei pedali.

Via alla musica con LestoFunky Street Band che dalle 18 animerà la città con melodie itineranti mentre a partire dalle 20, in differenti punti della città, saranno protagonisti gruppi musicali e Dj: Marsica Centrale, Fabio Orfanelli Swing Quartet, Gatto Bianco-Gatto nero-Gatto Marrone, 00 Niente, Duo Stella, Guendalina Mon Amour, Modie Trio, Argon and the Gaffers, Distillados, Christine & Giustino, Smooth Vibes, The Jesters, Maxwell Pies, Modie Trio, I ragazzi del Clan. Tutti riuniti in piazza alle 23 per una chiusura scenografica dell’evento con lo spettacolo di Radio Vintage, live anni ‘70/’80/’90.

Non solo arte e spettacolo. Per la Notte Rosa saranno oltre 40 le attività commerciali che parteciperanno all’iniziativa con vetrine allestite per l’occasione tra luci rosa, palloncini e gadget. Inoltre, a partire dal 10 maggio, chiunque acquisterà nei negozi che aderiscono alla Notte Rosa, avrà diritto ad un cashback del 30% sulla spesa effettuata da spendere nello stesso negozio entro la fine del Giro d’Italia prevista per il 26 maggio. Un contributo concreto che i commercianti vogliono effettuare a servizio della città e delle persone che in questo periodo visiteranno Avezzano.

“L’atmosfera in Città è carica di energia”, così il primo cittadino Di Pangrazio, “il vortice del Giro d’Italia ad Avezzano ha già conquistato tutti con gli amati ombrelli rosa su viale Marconi e con l’orsetto Bartolomeo, mascotte della 9^ tappa. Migliaia di persone in questi giorni li hanno immortalati in foto diffuse sui social. Eventi per grandi e piccoli stanno coinvolgendo tutti nel mondo della bicicletta. La Notte Rosa sarà il grande appuntamento da non perdere: invito i cittadini di Avezzano e della Marsica a partecipare per poter condividere insieme questa grande emozione in città”.