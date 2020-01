AVEZZANO, POLEMICHE PER LO STATO DI ABBANDONO DEL PARCHEGGIO DELLA PINETA

Avezzano. Capoluogo della Marsica, sesta città dell’Abruzzo e seconda città della provincia dell’Aquila per numero di abitanti. Tutti dati questi, che lascerebbero pensare ad una città dinamica, prospera e soprattutto sicura. Ma purtroppo non è così. Alcune aree del territorio avezzanese sono abbandonate a se stesse. Questo è lo sfogo di alcuni cittadini, tra cui Ivan Fiorletta, campione avezzanese di Boxe e gestore di una palestra comunale, che sul suo profilo facebook esterna la rabbia e la delusione, per le condizioni in cui versa l’area adibita a parcheggio all’interno della pineta, sede di molte attività sportive, pubbliche e private.

<<E’ più di un mese che l’illuminazione pubblica del parcheggio è fuori uso>>, queste le parole di Fiorletta raggiunto al telefono << come nei mesi scorsi, quando i lampioni hanno avuto dei problemi che solo in seguito alle mie segnalazioni sono stati riattivati. Ma adesso siamo punto e a capo, abbiamo un intero parcheggio al buio da più di un mese, e il posto si è trasformato in un luogo dove è facile rubare e recare danno alle auto in sosta. E se consideriamo che i fruitori del parcheggio in gran parte sono genitori che accompagnano i loro bambini nei vari impianti sportivi, l’intera vicenda assume connotati anche preoccupanti>>.

Preoccupazioni più che legittime quelle di Ivan Fiorletta e di altri cittadini, che reclamano una presenza maggiore da parte delle istituzioni, al fine di rendere più vivibile e sicuro, quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello dello sport avezzanese.

Michele Rossi