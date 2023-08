AVEZZANO, PRENDONO FORMA LE NUOVE AREE GIOCO. OPERAI A LAVORO IN VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO. PROSSIMO STEP, PINETA PER IL CAMPO POLIVALENTE. LL NUOVO DINO PARK RADDOPPIA LE ATTRAZIONI

Avezzano, operai a lavoro da ieri mattina per le nuove aree gioco. Il piano “giochiamoincittà”, voluto dall’amministrazione comunale comincia a prendere forma e punta a coprire i quartieri dell’intero territorio con parchi costruiti ex novo ma anche risistemando quelli esistenti. Un’opera di rinnovamento a 360 gradi che parte da 8 aree, nel primo step programmato dall’amministrazione, coinvolgendo le famiglie della città e raccogliendo suggerimenti, proposte, aspettative e desideri dei più piccoli.

L’inclusione sarà il filo conduttore per il tempo libero di qualità con lavori che riguarderanno, da subito, le prime tre aree previste ovvero il parco giochi di Piazza Torlonia, l’area di via Paolini e lo spazio ludico in via Cavalieri di Vittorio Veneto, vera novità perché si tratta di una zona fino ad oggi sprovvista di un perimetro di gioco per bimbi.

Nel piano merita un’attenzione particolare anche il Dino Park che il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha deciso di raddoppiare cogliendo al volo la decisione dell’azienda Italsav di Gianluca Savina – a cui naturalmente va il ringraziamento dell’amministrazione comunale – di donare alla città 8 nuove attrazioni, tra cui uno splendido albero animato e 7 dinosauri. Così l’area per quello che si configura come un vero e proprio parco preistorico, all’altezza delle aspettative e dei sogni dei più piccoli con un Velociraptor, un Dilophosaurus, uno Yangchuanosaurus, un Allosaurus, un Dimetrodon, un Triceratropo e uno Stegosaurus che accoglieranno le famiglie e i sorrisi dei bambini.

“La macchina operativa dell’Amministrazione comunale, continua a lavorare. Il mese di agosto – spiega la consigliera comunale Federica Collalto, che ha seguito la progettazione e l’avvio del restyling – sarà dedicato alle più giovani generazioni di Avezzano. Le nuove aree per il tempo libero di bambini e ragazzi saranno tutte video-sorvegliate: da un lato, vogliamo rendere ancora più sicuri gli angoli della città frequentati dai minori e, dall’altro, vogliamo prevenire possibili azioni di inciviltà nei confronti di beni pubblici”.

Nel parco giochi di Piazza Torlonia verranno istallati giochi interattivi, adatti anche ai bambini con disabilità motoria: un gioco-scivolo e un pannello per fare musica assieme e per creare occasioni e contesti di socialità e di incontro. Di fronte alla struttura del PalaWinner Team, nella zona della pineta, verrà invece realizzato un campo polivalente (basket e calcetto) con pavimentazione in arena. Complessivamente saranno 8 le zone interessate dal programma ma l’amministrazione comunale ha già anticipato di considerare questo ampio intervento come la prima fase di lavori che dovranno interessare ogni quartiere.