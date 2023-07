AVEZZANO. PRESENTATO IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SECONDA EDIZIONE DI TERREMERSE

È stato presentato il programma completo della seconda edizione di TERREMERSE, music & performance festival che animerà per sette sere la splendida cornice di Piazza Torlonia. Dal 14 al 20 luglio, la musica, il teatro, la danza, le arti performative e non solo saranno protagonisti di un festival unico nel suo genere, che dopo una prima edizione di successo, torna per il secondo anno a proporre un viaggio nell’arte a 360 gradi. Presenti nei giardini di Piazza Torlonia, oltre al direttore artistico Emilia Di Pasquale dell’associazione Arteficio, anche l’assessore alla cultura del Comune di Avezzano, Pierluigi Di Stefano, e il presidente della Commissione cultura, il consigliere comunale Nello Simonelli.

“Il festival Terremerse è un calendario di eventi anche migliore dello scorso anno che ha avuto grande successo e le aspettative per questa seconda edizione sono molto alte – dichiara l’assessore Di Stefano – Con la sapiente direzione di Emilia Di Pasquale e la collaborazione dell’associazione 67051, il Comune di Avezzano continua ad investire perché ritiene che il festival possa avere delle caratteristiche di qualità e di crescita esponenziale che hanno altri eventi marsicani, regionali ma anche nazionali. Ci aspettiamo molto e crediamo che da questo festival possa nascere un momento annuale molto importante e caratterizzante della città di Avezzano”.

Tra le novità dell’edizione 2023 anche l’inserimento di una presentazione letteraria pomeridiana, come sottolinea il presidente della Commissione cultura, il consigliere comunale Nello Simonelli: “Quest’anno abbiamo deciso, in accordo con la direzione artistica, di integrare il festival Terremerse con una presentazione letteraria. Pertanto, il 15 luglio, alle ore 18, il curatore di Coffee Break, Ivo Mej, presenterà il suo libro “Rapimento Moro. Il giorno in cui finì l’informazione in Italia”. Ampliare l’offerta ricreativa a disposizione permetterà ad ancor più persone di fruire di questo evento, alla seconda edizione”.

“Presentare un cartellone eventi è sempre emozionante perché è frutto di idee che maturano nel tempo, passano attraverso l’immaginazione e poi si concretizzano – afferma il direttore artistico Emilia Di Pasquale – Pensare una programmazione artistica è sempre una responsabilità e per questa seconda edizione abbiamo lavorato al fine di abbracciare diversi gusti musicali ma anche molteplici forme d’arte, favorendo quelle espressioni artistiche che lasciano a bocca aperta i bambini ma che sanno stupire e meravigliare anche gli adulti. Terremerse si conferma un format aperto a tutti e che speriamo possa portare in città una ventata di novità e freschezza in una cornice suggestiva e accogliente che, dal 14 al 20 luglio, si animerà con luci, colori, suoni e soprattutto emozioni”.

Tra le novità dell’edizione 2023 si deve annoverare anche il sodalizio con l’associazione 67051, che curerà l’allestimento dell’intera manifestazione.

“Essere protagonisti, anche se solo in piccola parte, di un festival importante come Terremerse è per noi un piacere oltreché un motivo di grande orgoglio – aggiunge Giulio Fiocca, presidente dell’associazione 67051 – Stiamo lavorando per impreziosire questo evento con una serie di installazioni e soluzioni che possano caratterizzare ulteriormente la location, già incantevole, di piazza Torlonia. Vista la qualità degli eventi proposti, crediamo fortemente nel progetto, perché lo stesso possa diventare, negli anni, un punto di riferimento per la città e l’intero circondario”.

I giardini di Piazza Torlonia faranno da sfondo a sette eventi totalmente gratuiti al pubblico. Durante le serate saranno presenti anche artisti di strada nell’area della fontana, trampolieri, statue viventi, giocolieri, oltre a numerose sorprese per i più piccoli.

Si inizierà il 14 luglio (h21) con il nuovo progetto dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese dedicato a Michael Jackson dal titolo “Michael Jackson – Thriller: storia e leggenda del Re del pop”. In scena una storia umana e artistica affascinante, emozionante e contrastata, raccontata in terza persona da uno dei Jackson Five. Lo spettacolo, ideato nel 2022, a 40 anni dall’uscita di Thriller, è firmato da Roberto Molinelli, direttore e ideatore degli arrangiamenti dei più grandi successi di Jacko in chiave sinfonica, con voci soliste, orchestra, coro e rock band, e da Claudio Salvi che ne cura concept, testi e regia. Sul palco l’Orchestra ISA che, con le potenti e appassionate voci soliste di Mattia Sciascia e Clarissa Vichi, la coinvolgente forza narrativa dell’attore Giuseppe Esposto e dello stesso Claudio Salvi, proporrà al pubblico i grandi successi del “re del pop” nella formula del teatro-canzone insieme al racconto della carriera di uno degli artisti musicali più influenti del XX e XXI secolo, dagli albori fino all’apice del successo.

Il 15 luglio (h21.30) si proseguirà con “Stand Up Comedy” con Vincenzo Comunale e la partecipazione di Davide DDL. Napoletano classe ’96, Vincenzo Comunale è tra i più giovani e talentuosi comici d’Italia. Diversi i premi nazionali vinti, dal “Premio Massimo Troisi” al “Premio Charlot”. Tra i protagonisti di programmi televisivi di successo come “Zelig” e “Battute?”, con il suo ultimo spettacolo di stand up comedy ha calcato i palchi delle principali città italiane. Insieme a lui, Davide Di Lorenzo, comico, autore satirico, podcaster e copywriter.

Il 16 luglio (h21) sarà la volta di “Pensieri e Parole di Mogol. Omaggio a Lucio Battisti” dell’Orchestra ICO Suoni del Sud, uno spettacolo teatrale-musicale in cui l’attore-cantante Cristian Levantaci interpreta Mogol, uno dei più sinceri conoscitori di Battisti, oltre che amico e coautore. Mogol racconta come è iniziato il loro sodalizio artistico e il loro successo. Racconta dell’amicizia, di quella vera, tra due esseri umani, molto diversi tra loro ma uniti da qualcosa di invisibile e indissolubile allo stesso tempo. Lo spettacolo è un tripudio di emozioni, colori, racconti e suggestioni, il tutto impreziosito da contributi video e da atmosfere di luci, alle volte a tinte fosche e alle volte cangianti, così come era la vita di Lucio. Insieme all’attore-cantante si esibisce l’ensemble orchestrale “Suoni del Sud”. Sono circa venti gli elementi tra ritmica e archi, che daranno vita alle canzoni di Battisti, arrangiate dal Maestro Mario Longo.

La musica “emozionata” di Gianluca Sullo Group sarà protagonista della serata del 17 luglio (h21.30) con “Livello 21”, titolo dello spettacolo che dà il nome anche all’album comprendente dieci brani originali scritti da Gianluca Sulli per una formazione composta da clarinetto, chitarra, pianoforte, basso, batteria e percussioni. I brani che compongono “Livello 21” si caratterizzano per essere la sintesi matura di esperienze musicali e umane diverse, tanto dell’autore quanto dei musicisti coinvolti nel progetto, quali Marco Salcito, Giulio Gentile, Pietro Pancella, Aldo Leandro e Antonio Franciosa. Una musica “emozionata” dunque, che nasce dal vissuto e dalle competenze accumulate nel tempo e che ambisce a stimolare tali vibrazioni anche nell’ascoltatore, proponendo nello stesso tempo un’immagine diversa del clarinetto, inserito in un linguaggio moderno, fatto di sonorità in cui convivono il pop, il funky, il jazz, la musica sudamericana, quella popolare italiana e la musica classica.

“White Mood” è, invece, il titolo dello spettacolo in scena il 18 luglio (h21.30) proposto dal Maestro Maurizio Mastrini & International strings quartet che presenterà Baci. Considerato “il fenomeno” e definito dalla critica uno dei maggiori pianisti e compositori del panorama internazionale musicale e strumentale, Maurizio Mastrini ha alle spalle 12 album di inediti, nati dalla sua creatività e originalità, unitamente ad altrettanti album come esecutore classico, circa 800 concerti in giro per il mondo negli ultimi 10 anni con oltre 500.000 spettatori. Sul palco della seconda edizione di TERREMERSE proporrà un suggestivo spettacolo che vedrà Piazza Torlonia tingersi totalmente di bianco. Mastrini presenterà il progetto International Tour Baci, che racchiude parte del repertorio inserito nell’ultimo lavoro discografico “Baci”, nato dopo aver presentato lo scorso anno l’omonimo inedito in occasione del centenario dei Baci Perugina. Il tema principale di “Baci” è formato delle sole quattro note che, con l’alfabetizzazione musicale internazionale, corrispondono alle 4 lettere dell’alfabeto che compongono la parola “Baci”. Il Maestro ha così ripreso l’idea di Schumann di tradurre in note musicali le lettere dell’alfabeto.

Il 19 luglio (h 21.30) l’illusionismo, la magia e il mentalismo saranno protagonisti di “Magiche illusioni” con Eleonora Princess of Magic. “Principessa delle Grandi Illusioni” da palcoscenico, Eleonora da anni stupisce pubblici italiani e internazionali con costumi sfavillanti e trucchi incredibili. L’illusionismo è infatti l’arte magica per eccellenza: la meraviglia dell’impossibile che diventa possibile. Oggetti che scompaiono, persone tagliate a metà, corpi che fluttuano, alti virtuosismi che superano ogni immaginazione. E come gran finale, il mentalismo dove Eleonora con l’aiuto del pubblico si esibisce in un numero unico al mondo capace di stupire anche i più scettici del settore. Subito dopo le magiche illusioni, ci sarà spazio per l’esibizione del Duo Fire Acrobats, direttamente dalla Sicilia, che allieterà il pubblico con performance di ‘a mano a mano’, acrobatica, pole dance e lollipop.

Il Gala di chiusura della seconda edizione di TERREMERSE, del 20 luglio (h21.30), sarà, invece, caratterizzato dalle esibizioni di acrobati e performer tra effetti luminosi, spettacoli di fuoco e meraviglia, protagonisti di “LUCE”. In scena la Compagnia dei Folli, artisti di strada provenienti da Ascoli Piceno che proporranno di fronte al Palazzo Torlonia un viaggio attraverso la luce, il fuoco, sfere volanti, effetti luminosi, proiezioni su farfalle e su sfere trasparenti, creature dell’abisso leggere e luminose. Acrobati leggeri su trapezi e tessuti svolazzanti e luminosi. Una miriade di personaggi fantastici per un percorso incantato e meraviglioso nel mondo della LUCE.

L’ingresso agli eventi è libero e gratuito. Si consiglia la prenotazione per il Gala di apertura del 14 luglio.

Nel caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso il Castello Orsini Colonna.