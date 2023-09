AVEZZANO: PRESO MANUEL FERRANI, DIFENSORE CENTRALE, LUNGA ESPERIENZA IN SERIE C

Classe 87, proviene dal Picerno (C ): da domani sarà col gruppo

Il presidente Pecorelli: “Elemento con curriculum pesante. Costruita rosa per essere protagonisti”

L’Avezzano contribuisce a blindare la porta con l’acquisto di un difensore dal curriculum pesante: Manuel Ferrani, classe 87, approda alla corte dell’allenatore Giuseppe Ferazzoli. Si tratta di un centrale con una lunga esperienza in palcoscenici di categoria superiore: proviene dal Picerno, serie C; nelle stagioni precedenti ha militato, sempre in C, in squadre come Rimini (dove è nato), Viterbese, Alma Juventus Fano e Pordenone. Un difensore di mestiere che contribuirà a rafforzare il perimetro delle retrovie posizionato davanti al portiere Brusca.

“Ferrani”, dichiara il presidente Pecorelli, “è un ulteriore tassello che va integrare il nostro organico per renderlo ancora più competitivo e fare in modo che mister Ferazzoli possa contare su una rosa sempre più ampia, in modo da mettere in campo la migliore formazione possibile. Vogliamo recitare un ruolo da protagonisti nel girone e lo faremo utilizzando tutte le risorse disponibili. L’acquisto di Ferrani, che può esibire trascorsi importanti, è un altro sforzo prodotto dalla società per cercare di venire incontro alle ambizioni della nostra tifoseria che ringrazio sin d’ora per il caloroso sostegno dato anche alla prima di campionato. Sono certo che insieme ai nostri tifosi, e adoperandoci per la stessa causa, ci toglieremo belle soddisfazioni”