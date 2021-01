AVEZZANO. RIPRENDONO LE RICERCHE PER I 4 ESCURSIONISTI

Un enorme dispiegamento di uomini e risorse per trovare i quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino. Ore di apprensione per tutta la Marsica. Il tempo oggi è clemente ed alle ricerche partecipano i Vigili del Fuoco, gli Alpini, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, sperando che tutto si risolva per il meglio