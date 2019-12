AVEZZANO. RISSA IN PIAZZA MATTEOTTI, EXTRACOMUNITARIO ACCOLTELLATO

Avezzano, rissa tra nordafricani finisce con un ferito per accoltellamento. E’ accaduto intorno alle 18:00 in piazza Matteotti in pieno centro tra l’incredulità della gente intenta a fare gli acquisti natalizi. Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini della Polizia di Stato e personale del 118.