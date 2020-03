AVEZZANO. SERGIO DI CINTIO DE “IL CORAGGIO DELLE IDEE”: NECESSARIA UN’INDAGINE GEOLOGICA CHE VERIFICHI LA NATURA DEI CEDIMENTI

Negli ultimi tempi ad Avezzano si sono verificati dei cedimenti in alcune zone del centro. Come alcune buche formatesi nella piazza della Cattedrale. Un argomento sul quale Sergio Di Cintio, esponente de “Il Coraggio delle Idee”, ha sempre evidenziato sollevando la questione per trovare una soluzione.

“Le mie osservazioni hanno sempre avuto un risvolto costruttivo, indicando soluzioni fattibili. Ritengo ancor più necessaria, oggi, un’indagine geologica che verifichi la natura dei cedimenti stessi”, ha spiegato Di Cintio.

“Avezzano ha bisogno di chi come noi de “Il Coraggio delle Idee” conosce il Territorio e prende provvedimenti tempestivi atti a garantire la pubblica sicurezza ed incolumità dei cittadini.

Un buon governo che ha come fine il bene della collettività. Noi siamo pronti. Diventa Protagonista del rinnovamento”.