AVEZZANO. “SETTIMANA LICEO CROCE 2021: AGENDA 2030 ESPLORATA DAL LICEO CROCE”

Una settimana per la formazione, la comunicazione e l’orientamento

Come ormai da un decennio, il Liceo “Benedetto Croce” di Avezzano presenta una settimana di eventi dal 18 gennaio al 22 gennaio 2021. Essa prevede:

· la presentazione dell’Istituto al mondo esterno: dai dirigenti scolastici ai docenti, ai responsabili degli EE.LL. e Territoriali, al personale dell’USR, a tutto il mondo della cultura, dell’Università e dell’Impresa;

· la formazione per docenti e studenti;

· l’orientamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado;

· il rafforzamento della motivazione per gli studenti dell’Istituto.

Non è la situazione attuale che ha fermato la scuola, men che meno il nostro Istituto. La DAD non ha fatto altro che rafforzare il rapporto ottimale che esiste fra i docenti e fra docenti ed alunni, nonché la stima e la collaborazione che il nostro Dirigente Scolastico, prof. Attilio D’Onofrio, ci ha mostrato.

Si ringraziano, il Presidente della Regione Abruzzo Dott. Marco Marsilio e la giunta regionale, il Sindaco di Avezzano, dott. Giovanni Di Pancrazio, e l’Amministrazione del Comune di Avezzano per aver concesso il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Avezzano al nostro progetto e averlo ben valutato riscontrando in esso la crescita culturale e sociale per i ragazzi, il rispetto e l’apertura verso ogni tipo di cultura come si può osservare dal programma sotto riportato, la formazione per cittadini attivi.

La settimana si aprirà con tre giorni di seminari a cui parteciperanno formatori di fama nazionale e internazionale su vari argomenti che riguardano l’”Agenda 2030”. Essi rappresenteranno momenti importanti nella formazione della coscienza dei ragazzi; saranno un ottimo strumento aggiuntivo che va al di là della normale didattica, nella speranza di formare generazioni di giovani sensibili ai temi della legalità e della cittadinanza attiva.

Alcuni momenti saranno dedicati alla lotta contro il cancro in collaborazione con il personale esperto dell’AIRC, ma, con la situazione sanitaria attuale, il banco vendita delle arance non potrà essere allestito. Si avvierà invece la vendita dei vasetti di miele e marmellata, materiale non deteriorabile nell’immediato, che verrà prolungata nel tempo.

Tale attività aiuterà a diffondere a scuola le conoscenze sugli stili di vita salutari ed il significato della ricerca scientifica, un bagaglio culturale da acquisire fin da piccoli e da arricchire nell’adolescenza quando si coltivano interessi e vocazioni. Sono proprio i ragazzi che diventano ambasciatori presso le famiglie.

Nei giorni 21 e 22 gennaio 2021, la produzione virtuale dei laboratori didattici preparata dagli alunni potrà essere visionata sul sito web della scuola.

PROGRAMMA