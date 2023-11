AVEZZANO. SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO CON IL CONERTO DI FINE ANNO

Concerto di Fine Anno Città Avezzano: torna domenica 10 dicembre, dalle 18,00, al Castello “Orsini – Colonna”, il tradizionale appuntamento, con la musica più bella, nel ricordo di Alessandro Giancarli, giovane emblema delle Vittime della Strada. La figura di Alessandro, scomparso a causa di un incidente stradale mentre si recava al lavoro a Telespazio, percorrendo la strada “Cintarella” del Fucino, è il simbolo della Manifestazione, istituzionalizzata, dal Comune di Avezzano e dal Sindaco Gianni Di Pangrazio, nel 2016. Il “Premio Alessandro Giancarli”, fulcro del concerto, che ogni anno ha una tematica diversa, per l’edizione 2023 è dedicato a “La Speranza – Contro ogni Guerra”. L’evento vede nella gentile famiglia Giancarli (il papà di Alessandro, Roberto, la mamma Maria Rita e la sorella Eleonora) il suo importante “perno morale” ed un esempio di positività, forza e resilienza per tutta la comunità; ha, inoltre, il patrocinio del Consiglio Regionale d’Abruzzo, dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Avezzano, dei Comuni di Capistrello e di Gioia dei Marsi e partecipano, come ogni anno, la Pro Loco e l’Unitalsi di Avezzano (presidenti, rispettivamente, Edoardo Federico Tudico e Maria Teresa Maceroni). Ospiti prestigiosi del Concerto 2023, tre organismi ineludibili, che molto si adoperano, a tutti i livelli, per il bene della comunità: L’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di Avezzano e della Marsica, rappresentata dal Delegato Franco Santellocco Gargano, il Rotary Club Avezzano, con il presidente Antonio Manna, il Lions Club Avezzano, con il presidente Antonio Del Fosco; tre belle realtà che, in virtù della loro propria valenza d’umiltà, umanità, fattiva presenza e partecipazione sul territorio, sono divenute un vessillo. Il Concerto di Fine Anno Città di Avezzano, dedicato ad Alessandro Giancarli e alle Vittime della Strada, che sarà salutato dalla Madrina di sempre, Stefania Pezzopane, verrà suonato da valenti musicisti marsicani, conosciuti ed apprezzati in tutta Italia e all’estero: cominciamo citando l’Orchestra di Fiati “Armelis”, da 28 anni “anima” artistica di un incontro da sempre considerato “trasversale”, perché fruibile da chiunque, a tutte le età. 30 gli elementi che compongono e definiscono la struttura musicale di una prestigiosa compagine, diretta dal Maestro Corrado Lambona affiancato nella direzione, nel 2023, dal Maestro aquilano Giovanni Ieie. Immancabile la preziosa perizia tecnica (ma con “il cuore”) dell’eccellentissima Maestra di Pianoforte Valentina Di Marco, molto richiesta pure fuori dai confini nazionali che, insieme con l’Orchestra e con il Maestro Lambona, è stata abile creatrice dell’impianto musicale originale dell’evento, quasi 30 anni fa; e poi soavi, superbe, anch’esse fondamentali, le voci sopraffine dei soprani Natalia Tiburzi ed Ilenia Lucci, in magica sintonia con quella dello splendido tenore Sandro Argentieri. Per lo spettacolo del 10 dicembre, nel segno del ricordo, esulando appena da un discorso melodico – lirico, spazio anche alle 7 note in chiave più attuale, con un pensiero speciale: con il brano “Canzone per Alessandro”, si esibirà il duo “Bruno e Nina Guerra”. E poi, tra le incursioni dello speaker Claudio Testi (RadioDue Rai, Essere Web Radio) e immersa nella magnifica, cromatica armonia di fiori e delle tele dell’artista Gianna Danese (osannata ovunque, che la Francia e l’Inghilterra ci invidiano) la giornalista Orietta Spera, nominata a Chieti “Comunicatrice dell’Anno”, coordinerà le varie fasi del Concerto… Al termine Brindisi finale e fuochi pirotecnici. Tra i rappresentanti istituzionali invitati a partecipare, oltre al Sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio ed al vice sindaco, Domenico Di Berardino, saranno presenti il sindaco di Capistrello, Francesco Ciciotti ed il sindaco di Gioia dei Marsi, nonché Consigliere Provinciale, Gianluca Alfonsi. Si salutano e si ringraziano la “Fondazione Carispaq” (nelle persone del Presidente Domenico Taglieri, di Giovanni Seritti, Nazareno Mascitti, Pierluigi Panunzi, Angela Ciano) ed i Signori Federico Piccone, Maria Tempesta Graziani, Erica Del Vecchio, Giuseppe Torti, Michela e Gasparina Torti, Lorenzo Savina, Pierluigi Subrani, Vittorio, Luigi e Rosalba Silvestri, Gianfranco Celi e famiglia, Rita Baratti, Elisabetta Farinacci. L’ingresso è gratuito.