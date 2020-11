AVEZZANO. SPORTELLO DI ASSISTENZA ATTIVATO DALL’AMMINISTRAZIONE DI PANGRAZIO

Operativa Anche La Funzione Di Monitoraggio Delle Misure Di Quarantena Per I Casi Sospetti E Contatti Stretti

“C’è chi chiede informazioni generali, chi prospetta quesiti sulla tempistica nell’esecuzione dei tamponi, chi chiama solo per un conforto o per evidenziare problemi di natura sociale o psicologica.

Arrivano telefonate con bisogni diversi al numero che il Comune di Avezzano, di intesa con la ASL1, ha istituito come sportello di assistenza e possiamo affermare- dichiarano il viceSindaco Domenico Di Berardino e l’Assessore alle politiche sanitarie del Comune di Avezzano Maria Teresa Colizza- che il monitoraggio delle misure di quarantena per i casi sospetti, stia procedendo bene”.

Lo sportello viene gestito con il supporto tecnico della Croce Rossa, avvalendosi, inoltre, della colllaborazione della Caritas Diocesana, dell’associazione “Veronica Gaia Di Iorio”, del Centro territoriale “famiglie Fragili” e del servizio professionale di assistenza sociale del Comune di Avezzano.

Nello specifico l’operatore chiama, nel massimo rispetto della Privacy, i c.d. contatti stretti e i “casi sospetti” ovvero persone con sintomatologia leggera e inseriti dal medico di medicina generale sulla piattaforma oppure coloro che hanno eseguito un tampone rapido e sono in attesa della risposta del tampone molecolare”.

“Si tratta- continuano gli amministratori- di una iniziativa utile a monitorare il rispetto delle prescrizioni in tema di quarantena e anche di un modo per far sentire “meno soli” quanti sono costretti all’isolamento. Abbiamo voluto tale servizio, che affianca il numero verde del SIESP, ed è quanto mai necessario nella fase emergenziale attuale.

Ci siamo resi conto tuttavia che in molti non hanno contezza di tale opportunità. Ribadiamo quindi il numero 3517397221 al quale si può telefonare dalle ore 13:00 alle 19:00”.