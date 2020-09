AVEZZANO. TACCONE INCONTRA COLUCCI

Taccone incontra Colucci: “Il Tribunale è stato chiuso da una legge, lavorerò su tutti i tavoli e con tutte le istituzioni per far sentire la voce del nostro Territorio”





Giornata densa di appuntamenti quella di ieri per Anna Maria Taccone, candidata sindaco dell’area moderata del centrodestra.



In mattinata ha incontrato il Presidente delll’Ordine degli Avvocati di Avezzano, Franco Colucci, con il quale ha parlato a lungo della chiusura ormai prossima del Tribunali minori, tra cui quello del capoluogo marsicano.



“Non faccio promesse che non posso essere mantenute. Il Tribunale è stato chiuso da una legge dello Stato, occorrerà quindi dialogare e lavorare con le istituzioni per far comprendere l’importanza di un presidio giudiziario in un territorio vasto come la Marsica. Ed io mi impegnerò a tutti i livelli e su tutti i tavoli dove sarà necessario far sentire la voce del nostro Territorio”



Nel primo pomeriggio ha poi visitato la CNA e con il presidente, hanno condiviso dell’importanza della collaborazione tra Comune e Associazioni di categoria, soprattutto in vista della delicata situazione che aspetta imprese ed artigiani nel post-covid.



In serata ha poi incontrato i cittadini di Antrosano che hanno manifestato grande interesse ed entusiasmo.



“Avezzano andrà alla stessa velocità delle sue periferie e delle sue frazioni” ha dichiarato Taccone in conclusione dell’incontro.