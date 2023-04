AVEZZANO. UN ALBERO PER IL FUTURO

Questa mattina, con qualche fiocco di neve che faceva da cornice, i bambini delle Classi Terze della Scuola Primaria di Via della Industrie, accompagnati dalle loro Insegnanti, hanno messo a dimora 60 piante presso la piazza Cassinelli in Avezzano, coadiuvati dai Carabinieri della Biodiversità che hanno prima spiegato ai bambini la tipologia di alberi da piantare, l’importanza degli stessi e la necessità della loro cura. Con molto entusiasmo i bambini hanno risposto alle domande che sono state poste e si sono cimentati nella piantumazione. L’iniziativa, promossa dai Clubs cittadini Rotary, Lions e Panathlon, in collaborazione con i Carabinieri della Biodiversità e con il patrocinio del Comune di Avezzano, è finalizzata a realizzare una nuova area verde, con piante autoctone, nell’ambito del Progetto del Ministero della Transizione Ecologica “Un albero per il futuro”. Presenti anche i soci dei Clubs e, per il Comune di Avezzano, la Dott.ssa Maria Teresa Colizza. I Presidenti Avv. Alessandra Tarquini del Rotary, Dott.ssa Lucia Falcetelli del Lions e Avv. Fabio Di Battista del Panathlon che, al termine della piantumazione, hanno apposto una targa ricordo sulla piazza, ringraziano i Carabinieri della Biodiversità, il Comune di Avezzano, la Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo IC 3 Avezzano, Prof.ssa Franca Felli, le Insegnanti della Scuola Primaria di Via Delle Industrie e soprattutto i bambini che hanno dato un contributo fattivo alla riuscita della iniziativa.