AVEZZANO. UNA GRANDE GIOIA: ORCHESTRA E MANI BIANCHE IN CONCERTO

Torna il consueto appuntamento di auguri in concerto con l’Orchestra dei Ragazzi Senior e del Coro Mani Bianche, formazioni nate dalla progettazione sociale all’interno dell’Orchestra Giovanile della Diocesi dei Marsi nel 2021 e 2022. Dirette dal Maestro Massimiliano De Foglio e dalla Maestra Manuela Troiani, i concerti si terranno il 2 gennaio all’Auditorium comunale dell’Istituto “G. Di Girolamo” di Magliano dei Marsi alle ore 18, e il 7 gennaio nella Chiesa di Sant’Antonio a Scurcola Marsicana, alla stessa ora. Come collaborazione già avviata per la Festa della musica 2023, il coro inclusivo Mani Bianche vedrà la partecipazione del Coro Giovanile “Musicomania” di Avezzano (direttrice M° Tiziana Buttari). La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero.