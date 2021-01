AVVOCATESSA TERAMANA 45ENNE MUORE ALL’IMPROVVISO COLPITA DA UNA LEUCEMIA FULMINANTE

L’avvocatessa teramana 45enne L.B. è venuta a mancare improvvisamente a causa di una leucemia fulminante. “Spero di non morire, aveva scritto sulla sua pagina facebook, il mio 2020 si chiude malissimo”. Quasi una premonizione che, purtroppo, si è avverata. Amava molto usare i socials come mezzo di comunicazione e di socializzazione. Nella mattinata di ieri, aveva condiviso una foto per augurare un buon 2021 a tutti i suoi amici; ora, sotto quella foto, ci sono solamente i tristi commenti che riportano l’ultimo saluto ad un angelo che è volato in cielo.