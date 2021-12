Questa mattina a Balsorano, in Via Mazzola, si è sviluppato per motivi in corso di accertamento un incendio presso lo scantinato di una palazzina. Al momento non si registrano feriti. Sul posto c’è l’Arma competente, supportata da pattuglie dell’aliquota radiomobile di Tagliacozzo e della stazione di Capistrello. I vigili del fuoco stanno operando