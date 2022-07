BARISCIANO. DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO, ARRESTATO DAI CARABINIERI

I carabinieri del Comando Compagnia di LAquila hanno sorpreso e arrestato una persona per detenzione di svariate dosi di stupefacente destinate allo spaccio.

Nellambito dellintensificazione dei controlli volti a contrastare il traffico di droga, i carabinieri della Sezione Operativa di LAquila hanno monitorato il comportamento delluomo, già gravato da piccoli precedenti specifici. Durante losservazione è stato rilevato un fugace contatto con un potenziale acquirente di droga, il quale, immediatamente controllato dagli operanti, è stato trovato in possesso di una singola dose di cocaina acquistata poca prima.

A tal punto i militari hanno deciso di controllare anche labitazione della persona monitorata. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire diverse tipologie di sostanze stupefacenti detenute illegalmente, tra cui cocaina, hashish e marjuana. In tutto sono stati rinvenuti complessi grammi 20 circa, oltre a denaro contante e materiale utilizzato la pesatura, il taglio e confezionamento dello stupefacente.

Lintero stupefacente e il materiale necessario alla lavorazione sono stati sequestrati in quanto riconducibili al reato di spaccio e detenzione di droga.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria luomo è stato arrestato. Gli atti relativi allarresto sono stati messi a disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di LAquila, in attesa della convalida che si terrà nei prossimi giorni davanti al GIP dello stesso Tribunale.

Nel frattempo larrestato rimarrà ristretto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale carabinieri di LAquila a disposizione dellA.G. .