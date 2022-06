BRAVEHART, IL GIRO D’ITALIA IN APE PER LA RACCOLTA FONDI FARÀ TAPPA A CELANO

Farà tappa anche a Celano Bravehart, il giro d’Italia in Ape per sensibilizzare e sostenere la raccolta fondi da destinare alle cure per le dipendenze della persona. Domenica 3 luglio, infatti, i due ideatori dell’iniziativa, gli italo scozzesi Lorenzo e Tom, con i tradizionali kit, dopo un viaggio di 1500 chilometri a bordo della caratteristica Ape a tre ruote, saranno ospitati a Celano.

“Abbiamo deciso di patrocinarlo e sponsorizzarlo – affermano Silvia Morelli Presidente del Consiglio e delegata alle Politiche sociali e Divina Cavasinni delegata alla Famiglia, Pari opportunità e Disabilità – poiché tutte le donazioni che riceverà saranno devolute ad un Centro che cura le dipendenze della persona. Noi come Comune siamo molto attenti e sensibili a tale iniziativa poiché abbiamo istituito un sportello d’ascolto per le dipendenze della persona gestito dall’Associazione Freedom dove presta servizio il dott. Cristiano Di Salvatore”.