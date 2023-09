BRUNO IERACI, CAMPIONE ITALIANO SUPERSPORT 300. LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO JWAN COSTANTINI E DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Con due gare d’anticipo, il motociclista Bruno Ieraci, 23 anni, giuliese, si è laureato nei giorni scorsi Campione Italiano nella categoria Supersport 300. In sella alla sua Kawasaki, punta di diamante del team Prodina, Bruno ha coronato al Mugello una stagione straordinaria. Dieci i podi conquistati e cinque le vittorie a suo favore, a cui si aggiungono le due del Mondiale di Misano.

” Bruno non è solo un grande campione – commenta il Sindaco Costantini – ma anche un esempio di carattere, determinazione, costanza. Oggi ci complimentiamo con lui, augurandogli di centrare ancora, brillantemente, tutti i traguardi che lo aspettano, mantenendo intatte la lealtà e la semplicità che fino ad oggi lo hanno contraddistinto e che sono modello di comportamento per i suoi coetanei”.