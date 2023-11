Grave incidente ieri nei pressi di Bucchianico, dove ha perso la vita una donna di 84 anni che era alla guida della sua autovettura.

La donna a bordo di una Renault Twingo, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso del 118 unitamente ai Vigili del Fuoco ma per la donna non c’è stato nulla da fare.