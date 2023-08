CAMMINO DEI BRIGANTI IN FESTA, SABATO DI MUSICA, INCONTRI E DIBATTITI A SANTE MARIE

Al via la seconda edizione del Cammino dei Briganti in festa. Sabato 26 agosto a Sante Marie si terrà l’appuntamento per festeggiare il fortunato cammino ideato da Luca Gianotti che ogni anno richiama centinaia e centinaia di persone da tutto il territorio nazionale ed europeo ed aprire un dibattito sulle prospettive future.

L’iniziativa prenderà il via alle 15.30 con l’inaugurazione della mostra del maestro d’arte Walter Pistinizi e la musica del gruppo teatrale “I briganti di Cartore”.

Si proseguirà poi con un incontro dibattito sul tema “Lo sviluppo territoriale dei cammini” previsto alle 17.30 in piazza Aldo Moro con Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie, Gianotti, esponenti del mondo delle istituzioni e dell’associazionismo.

La festa andrà poi avanti con la polenta del brigante preparata dall’associazione anziani “Torquato Di Bernardo” di Sante Marie e la proiezione del cortometraggio “Miraggio”.