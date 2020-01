CAMPIONATI STUDENTESCHI CHIETI CORSA CAMPESTRE – CROSS “ATTILIO FUGGETTA”

Oltre 250 ragazzi provenienti dall’Istituto Comprensivo 3, Istituto Comprensivo 1 e dall’ITIS “L. Di Savoia” questa mattina hanno partecipato ai Campionati Studenteschi, anno scolastico 2019/2020, di Chieti.

La manifestazione di Corsa Campestre intitolata ad “Attilio Fuggetta”, organizzata presso lo stadio del baseball di Chieti Scalo, attiguo alla Scuola Antonelli, è propedeutica alle successive fasi provinciali, regionali e a quella nazionale che si svolgerà in primavera.

Alla premiazione degli atleti, suddivisi per categorie, erano presenti per il Comune di Chieti l’Assessore alla Pubblica Istruzione Carla Di Biase e l’Assessore allo Sport, Antonio Viola che hanno rivolto le loro congratulazioni agli studenti partecipanti; la Dirigente Scolastica del Comprensivo 3, prof.ssa Maria Assunta Michelangeli che ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione che negli anni precedenti ha visto nella competizione nazionale la presenza di alcuni studenti del Comprensivo 3; il prof. Angelo Ciammaichella referente USP, il prof. Gianfranco Puddu referente Coni e il podista Vittoriano Cantera rappresentante della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Gli studenti premiati questa mattina accederanno alla fase provinciale del Campionato.