CAMPOBASSO, GIOVANE STUDENTESSA PARTORISCE NEL BAGNO DELLA SCUOLA

Campobasso. Sabato 18 gennaio ore 10.30, dai bagni dell’Istituto Superiore in via Corso Bucci, giungono dei strani lamenti. Nessuno poteva mai immaginare cosa stesse per accadere. Una studentessa minorenne di 17 anni, ha partorito il proprio figlio senza che ne i genitori ne il fidanzatino e gli amici si rendessero conto della gravidanza. Ad accorgersi della nascita, tra l’altro prematura, è stata una sua compagna di classe che ha subito avvisato gli insegnanti, i quali hanno chiamato i soccorsi.

La giovane mamma e il neonato, venuto alla luce dopo solo 6 mesi di gravidanza, sono ricoverati nell’ospedale Cardarelli del capoluogo molisano, e sono in buone condizioni di salute.

Michele Rossi

fonte: Il Messaggero