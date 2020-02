CAMPOBASSO, PAKISTANO PESTA A SANGUE UNA 70ENNE E TENTA DI VIOLENTARLA. FRATTURA IL VOLTO ANCHE AD UN MARESCIALLO DEI CARABINIERI: ARRESTATO

Un pakistano 29enne a Campobasso ha tentato di violentare una di 70enne dopo averla presa a pugni e a calci cercando , inoltre, di strapparle i pantaloni di dosso,tra via Emilia e via Romagna. Un maresciallo dei carabinieri fuori servizio, sentendo le grida d’aiuto della povera vittima, è accorso in suo aiuto ed è stato, anche lui, massacrato di botte. L’immigrato gli ha provocato una frattura delle ossa facciali e un serio trauma oculare. Gravi anche le ferite riportate dalla donna: lesioni alla milza ed un trauma facciale, oltre che contusioni in varie parti del corpo. Entrambi sono stati soccorsi e portati all’ospedale Cardarelli di Campobasso, ricevendo ben 40 giorni di prognosi ciascuno. E’ accusato di tentata violenza sessuale, lesioni aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo aver massacrato entrambe le sue vittime il pakistano aveva cercato di dileguarsi rapidamente dal posto, perdendo il proprio cellulare nel trambusto della fuga. Una svista che ha aiutato gli inquirenti durante le fasi di ricerca e identificazione del malvivente. Alla fine per l’immigrato sono scattate le manette.