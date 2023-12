CAPISTRELLO. 28 DICEMBRE: FIACCOLATA DI NATALE – TREKKING NOTTURNO ATTRAVERSO L’ANELLO DELL’EMISSARIO

Il periodo natalizio, con le sue luci scintillanti e l’atmosfera magica, offre l’occasione perfetta per una delle iniziative più amate: la Fiaccolata di Natale. Un’esperienza unica di trekking notturno illuminato dalla luce delle fiaccole, che attraversa un percorso suggestivo alla riscoperta degli antichi sentieri e delle opere archeologiche più significative del patrimonio marsicano e abruzzese, arrivata alla sua terza edizione.

Il programma inizia alle 17.40 da Piazza del Municipio, punto di partenza per un viaggio emozionante verso diverse mete lungo un percorso speciale. Alle 18.15, ci si dirigerà verso i Cunicoli di Claudio con tappe fondamentali come la Madonna della Cascata e la Grotta delle Concarelle. Alle 19.00, la passeggiata continuerà lungo la via del Traetto, passando per Pescocanale con una visita ai Murales e una sosta rifocillante. Il percorso proseguirà attraverso via delle Sbode e la Grotta di Salvatore alle 20.15. Il ritorno è previsto intorno alle 20.45, seguito da un momento di convivialità con un brindisi a base di vin brûlé e un ristoro con tè caldo e dolci natalizi, organizzato in collaborazione con le associazioni cittadine.

Questa passeggiata, scandita dai ritmi tranquilli della voce del fiume Liri, offre momenti di particolare interesse lungo l’itinerario. Si consiglia l’uso di attrezzatura sportiva, scarpe da trekking, abbigliamento invernale con protezione antivento e antipioggia, nonché una torcia Led di sicurezza. Tutti sono invitati a partecipare, poiché il percorso è adatto a persone di tutte le età.

Ciò che rende unica questa iniziativa rispetto alle molte altre che coinvolgono il patrimonio naturalistico e archeologico del Comune di Capistrello è la possibilità di godere della sua bellezza anche durante la stagione invernale e, in particolare, nel periodo più festoso dell’anno. Un’opportunità straordinaria per connettersi con la storia e la natura della regione in un contesto natalizio incantato.