CAPISTRELLO. ANCORA LADRI IN AZIONE IN CITTA’

Ancora furti in abitazione a Capistrello. Nel giro di due giorni i ladri sono tornati a colpire, anche in questo caso si sono introdotti in un abitazione approfittando del fatto che all’interno non c’era nessuno.

Mentre questi delinquenti erano ancora dentro sono tornati i proprietari che li hanno costretti alla fuga.

La rabbia dei proprietari sui social, il fatto che sconosciuti entrino in casa che si tocchino gli affetti più cari sono fatti inaccettabili.

In molti stanno chiedendo un maggior controllo del territorio affinché vengano presi questi ladri.