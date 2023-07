CAPISTRELLO CALCIO: GIUSEPPE RUGGERI È STATO NOMINATO NUOVO VICE-PRESIDENTE

L’imprenditore classe 1980 Giuseppe Ruggeri è stato nominato nuovo vice-presidente del Capistrello Calcio.

Durante un incontro con la dirigenza tenutosi nella tarda serata di ieri in un noto ristorante di Avezzano, Ruggeri ha accettato ufficialmente l’incarico.

Si tratta di un imprenditore conosciuto in Marsica per via delle proprie origini avezzanesi con diverse aziende che operano principalmente nel Lazio nel settore televisivo, cinematografico ed immobiliare.

Ruggeri avrà un ruolo apicale nella squadra marsicana che l’anno prossimo disputerà il Campionato di Eccellenza.

“Il progetto che abbiamo in mente per il Capistrello Calcio è ambizioso e siamo già al lavoro per realizzarlo. È già da qualche anno che seguo le partite di questo club e devo ammettere che mi sono subito accorto della importanza della piazza e del calore del tifo. L’anno scorso per poco non si è raggiunto l’obiettivo che tutti speravano; molti hanno ancora l’amaro in bocca! Faremo di tutto per rendere questa squadra competitiva dentro e fuori dal campo”.

Oltre ad occuparsi di scouting e del mercato calciatori, Ruggeri ha ricevuto la delega formale da parte del presidente Francesco D’Amore per occuparsi di comunicazione. Il neo vice-presidente dichiara di voler inserire all’interno del gruppo dei professionisti esperti in materia di comunicazione al fine di curare ogni aspetto legato all’immagine della società. Il primo tra questi sarà Ugo D’Elia che è già uno stretto collaboratore di Ruggeri, da un anno responsabile della comunicazione della Camera Service Factory.