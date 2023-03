CAPPADOCIA. POLENTATA DI PASQUETTA

La Pro Loco di Cappadocia organizza per il giorno 10/Aprile/2023 in piazza una “ Polentata di Pasquetta”. Saranno cucinati ,con i prodotti tipici del luogo, due tipi di polenta in “ bianco e con il sugo” con salsicce e spuntature, la “scifetta” sarà in omaggio, accompagnate da bevande.

La “Polentata” si terrà a Via Vittorio Veneto alle ore 13.00, è gradita la prenotazione chiamando il numero W.app +39 3280262730,per poter predisporre ed organizzare logisticamente l’evento . Il Pranzo di Pasquetta è a chiusura di una manifestazione che durerà tre giorni e vedrà sabato 10, “la caccia alle uova” per i più piccoli, la domenica l’apertura della Proloco per raccolta fondi e iscrizioni.

Per comunicazioni e/o informazioni sull’evento è possibile contattare, da parte della Stampa ed Organi d’Informazione, il Presidente Salvatore Scuderi al seguente recapito +39 3338032593.