In assenza dell’uomo gli animali tornano a vivere in libertà, dimenticando però che i balordi sono sempre in agguato, anche in quarantena. Al povero animale che passeggiava all’interno del cortile di un asilo a Pesaro, è stato riservato un colpo di carabina calibro 22 proveniente da una delle finestre degli appartamenti adiacenti.

Gli inquirenti stanno facendo luce sull’accaduto.