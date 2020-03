CARITAS: SERVIZIO GRATUITO DI STAMPA MATERIALE DIDATTICO PER STUDENTI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE

La Caritas diocesana nella propria specificità di intervento a tutela di nuclei familiari segnati da difficoltà economiche, sollecitata da alcune richieste dirette, ATTIVA IL SERVIZIO GRATUITO DI STAMPA DI MATERIALE SCOLASTICO per alunni (di scuole di ogni ordine e grado) che seguono lezioni a distanza e che non posseggono in casa dotazioni informatiche adeguate.

Chi ha bisogno della stampa di materiale didattico, può inviare una mail all’indirizzo [email protected] e ritirare il materiale, anche nello stesso giorno, presso il Centro d’Ascolto della Caritas diocesana, in via Bagnoli 65, ad Avezzano, dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 18.

Info Centro Ascolto, tel. 0863.22495