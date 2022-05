Carsoli. Occupa abusivamente un appartamento, arrestato un 31enne senza fissa dimora

I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 31enne, senza fissa dimora, sorpreso allinterno di un appartamento il cui affittuario era fuori casa per motivi di lavoro.

Nei giorni scorsi, i militari dellArma sono intervenuti dopo la segnalazione dei vicini di casa che hanno notato uno sconosciuto introdursi nellappartamento, lasciato temporaneamente incustodito.

La pattuglia ha sorpreso luomo, già noto per piccoli precedenti, allinterno dellabitazione, occupata senza alcun titolo. Determinante anche il contatto telefonico con laffittuario dellabitazione che, ai militari intervenuti, ha dichiarato di non aver autorizzato nessuno a beneficiare dei locali durante la momentanea assenza per motivi di lavoro.

Nelloccasione è stato anche accertato che la serratura della porta dingresso era stata manomessa e che, in una zona della casa, erano nascoste alcune apparecchiature elettroniche risultate rubate.

Il 31enne, dopo lidentificazione, è stato arrestato per violazione di domicilio aggravata. Nei suoi confronti, considerate le evidenze investigative, è scattata anche una denuncia per il reato di furto commesso, alcuni giorni prima, ai danni di un negozio di elettrodomestici del paese. La refurtiva, del valore di qualche centinaia di euro, è stata riconsegnata al titolare dellattività commerciale.

Larresto, su richiesta del P.M. della Procura della Repubblica di Avezzano, è stato già convalidato dal GIP dello stesso Tribunale, il quale ha disposto la custodia cautelare presso il carcere di Lanciano.