CELANO. AGGIORNAMENTO COVID, UN NUOVO CASO IN CITTA’

Mi è stata notificata la nota dalla Asl nella quale mi si comunica 1 caso positivo al Covid19 di una persona di Celano.

La persona è risultata ASINTOMATICA ed è stata messa in sorveglianza speciale in quarantena.

Tutti i “contatti stretti” della persona contagiata sono stati rintracciati e messi anche loro in sorveglianza speciale in quarantena, in attesa di eseguire i tamponi che inizieranno ad essere effettuati già da stamattina.

In giornata dovrebbe esserci il responso di altri tamponi eseguiti il fine settimana scorsa e dunque potrebbe esserci un ulteriore aggiornamento dei dati.

I CONTAGIATI ATTUALI NEL COMUNE DI CELANO SONO 21