CELANO. ANCHE I CAMPIONI DEL MONDO FALSINI E REVERBERI AI CAMPIONATI ITALIANI DI PESCA SPORTIVA. FIDANZA: UN RISULTATO IMPORTANTE PER IL TERRITORIO E PER LA VALORIZZAZIONE DEL CANALE COLLETTORE DI BORGO OTTOMILA

Straordinaria partecipazione, con la presenza dei campioni del mondo Jacopo Falsini e Francesco Reverberi, alla prova valida per i campionati italiani di pesca sportiva svoltasi lungo il Canale di Borgo Ottomila a Celano.

Oggi la pesca sportiva, ovvero l’attività di pesca che sfrutta le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi, annovera un numero altissimo di praticanti e appassionati. Un’attività, quindi, non solamente ricreativa o agonistica ma che potrebbe anche essere uno strumento ad hoc per praticare una forma di turismo sostenibile, potendo contare il nostro territorio su risorse ambientali e naturalistiche di grande pregio ed interesse.

“Con tali presupposti – dice Valeriano Fidanza, consigliere comunale di Celano, con delega allo sport – la scorsa domenica lungo le rive del Canale collettore di Borgo Ottomila si è disputata la prova selettiva, valida per il centro Italia, nell’ambito dei campionati italiani individuali di pesca sportiva. Un evento arricchito dalla presenza dei campioni del mondo Falsini e Reverberi”.

“L’evento sportivo – aggiunge Fidanza – è stato un successo, con la partecipazione di oltre 100 pescatori sportivi provenienti dal centro e sud Italia. Una presenza importante per la valorizzazione del nostro territorio, ma soprattutto è servito per evidenziare come il Canale Collettore, per quanto visto in tale occasione potrebbe essere in futuro utilizzato per ospitare le manifestazioni sportive nazionali più importanti”.

“Per lo straordinario risultato ottenuto a favore del nostro comprensorio ringrazio la Asd Crisalide Avezzano e la F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) per l’organizzazione e per aver scelto come luogo del raduno e della premiazione Piazza del Popolo in località Borgo 8000” conclude il consigliere Fidanza.