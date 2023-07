CELANO. AL VIA, ANCHE QUEST’ANNO, LE “CELANIADI 2023”. FIDANZA: SARANNO GIORNATE DI SPORT E DIVERTIMENTO GRAZIE AI NOSTRI RAGAZZI

Venerdì sera, presso il Malù Garden, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del più grande appuntamento dedicato allo sport e al divertimento per i ragazzi. Una kermesse sportiva e ricreativa, forse unica nella Marsica, che a Celano vede impegnati per circa un mese molti giovani in varie discipline sportive.

Anche in questa occasione non è mancato il notevole sostegno dell’amministrazione comunale, con il vice sindaco Piero Ianni e il delegato allo sport Valeriano Fidanza in prima fila per assicurare ai giovani organizzatori tutto il supporto necessario.

“La mini olimpiade cittadina è diventata ormai una tradizione per la nostra Città – dice il delegato comunale allo Sport Valeriano Fidanza – verso la quale l’amministrazione comunale ha garantito la sua vicinanza, il suo sostegno e la sua partecipazione. Si tratta di un evento che richiama molti giovani, utile per trasmettere loro la consapevolezza che la sana competizione, il rispetto, l’amicizia e il giusto agonismo sono valori imprescindibili, da preservare”.

“In virtù della straordinaria partecipazione di ragazze e ragazzi nelle scorse edizioni, sono certo che a vincere saranno i sani principi dello sport e della vita. Un grazie va agli organizzatori e all’Asd Legio Martia per il prezioso supporto” – conclude Fidanza.

“Mi congratulo con tutti coloro che si sono dedicati con passione all’organizzazione di questo evento eccezionale per la nostra Città – dichiara il Vicesindaco Piero Ianni – in quanto riteniamo che lo sport deve essere un strumento essenziale di aggregazione ed inclusione sociale. Immancabile la giornata in collaborazione con il centro diurno Peter Pan di Celano, fortemente voluta dalla presidente Domenica Di Salvatore, dalla consigliera comunale, con delega alle disabilità, Divina Cavasinni e dallo staff tutto.”

Di seguito i giovani del comitato organizzatore delle celaniadi 2023. Innocenzi Christian, Mario Biocca, Pierluigi Cerone, Manuel Di Renzo, Diego Di Renzo, Agostina Morgante, Elisa Bucci, Marialaura Baliva, Andrea Mascitti, Valerio Russo, Gianluca Stornelli, Stefano Ciccarelli, Sara D’Andrea, Azzurra Ciaccia, Matteo Molinelli, Giovanni Catenacci, Ilaria Taccone, Angela Finucci, Luigi Pietrantoni; Adriana Ciaccia, Rina Marcanio.