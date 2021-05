CELANO. ANZIANA DERUBATA IN CASA, I LADRI SI PORTANO VIA 1.800 €

Anziana derubata in casa da due donne, il fatto è accaduto ieri in via Fonte Grande a Celano, dove un’anziana di 88 anni è stata avvicinata da due donne mentre si trovava fuori dalla propria abitazione. Con una scusa le due sconosciute, sono riuscite a convincerla a farsi portare dentro l’abitazione, dove mentre un la distraeva, l’altra le ha portato via 1.800€.

Quando l’anziana si è accorta di quanto accaduto ha lanciato l’allarme ma delle due ladre ormai si erano perse le tracce, con molta probabilità ad attendendole fuori c’era un complice con un auto.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della stazione di Celano, militari che da anni invitano a prestare attenzione, con campagne informative soprattutto rivolte agli anziani sempre più spesso vittime di raggiri di questo tipo.